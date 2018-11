Anziana sola in casa legata e rapinata per venti euro

L'hanno legata, terrorizzata e rapinata in piena notte. E' successo in contrada Santa Lucia a Pontecorvo (Frosinone), lungo la strada che collega la città fluviale a San Giovanni Incarico e Pico. Due uomini hanno forzato una finestra al piano terra e sono entrati in casa dove la donna, una pensionata di 87 anni, vive sola.

Credevano che quell'abitazione fosse vuota, ma quando i malviventi si sono trovati davanti la donna, senza pensarci due volte, l'hanno bloccata e legata. Poi per un'ora hanno rovistato in ogni angolo della modesta abitazione riuscendo solo a trovare una banconota da venti euro. Prima dell'alba, dopo aver liberato la poveretta e dopo averle intimato di non chiamare nessuno, sono fuggiti.

A chiedere aiuto ai familiari è stata la stessa pensionata che, seppur sotto choc, non ha riportato nessuna conseguenza. Indagini dei carabinieri di Pontecorvo per individuare i due malviventi.