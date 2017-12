Manutenzione parchi e giardini: ci pensano i richiedenti asilo

A Roma saranno i richiedenti asilo a prendersi cura del verde. E' questa la via all'inclusione che il Campidoglio d'accordo con la Croce Rossa Italiana ha scelto d'intraprendere. L'intesa, figlia del protocollo firmato tra Comune di Roma Capitale e Prefettura lo scorso aprile, prevede che per tre mesi gli ospiti dei centri di accoglienza, su base volontaria, possano dedicarsi al verde pubblico.

"Dovranno sottoporsi ad un percorso formativo che prevede lezioni frontali e laboratori pratici, condotti dal personale dell'Ufficio Giardini" specifica la convenzione.

Partecipazione attiva

Nella casa del giardinaggio di via Ardeatina 610, i richiedenti asilo avranno l'occasione di apprendere le tecniche per effettuare la manutenzione di parchi e giardini.“

Questa iniziativa certifica il nostro impegno per eliminare definitivamente qualsiasi forma di assistenzialismo. Stiamo, infatti, costruendo un modello di inclusione incentrato sulla partecipazione attiva e su un rapporto diretto delle persone con la comunità di riferimento. Un percorso che stiamo compiendo puntando convintamente su collaborazioni e sinergie con le realtà che quotidianamente vivono i territori - ha spiegato l'assessora alla Comunità solidale Laura Baldassarre - Per riannodare il tessuto sociale occorre il contributo di tutti. L’accordo operativo con la Croce Rossa sarà replicato anche in atri contesti e in altre realtà".

