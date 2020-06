Spari contro il centro migranti, paura in paese ma le pallottole "non fermano la solidarietà"

Cinque colpi di pistola sono stati esplosi contro una struttura dove risiedono alcuni richiedenti asilo a Collebeato, in provincia di Brescia. Lo scorso autunno due bombe carta erano state lanciate nel giardino della struttura, gestita dall'amministrazione comunale e dall'associazione Adl Zavidovici nell'ambito del progetto Sprar (il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) e perfino all'esterno della casa del sindaco.

Ad oggi i migranti sono soltanto sei. Sull'edificio si vedono i segni delle pallottole sparate nella notte tra sabato e domenica. Non ci sarebbero testimoni: un solo ospite della struttura era sveglio a quell'ora, intorno alle 3.30, ma non avrebbe visto niente.

Le indagini sono state affidate ai carabinieri, giunti sul posto insieme ai colleghi del Sis, la Sezione investigativa scientifica. I militari hanno raccolti i bossoli e tutti gli indizi utili a ricostruire l'accaduto, su cui la Procura ha già aperto un'inchiesta.

I segni di alcuni di colpi esplosi contro la struttura a Collebeato (foto Ansa)

Secondo una prima ricostruzione, il gesto avrebbe una probabile matrice razzista. Come riporta BresciaToday, pare che l'episodio sia stato preceduto nel pomeriggio da un "futile diverbio" tra i migranti ospitati e alcune persone: si sta indagando anche su questo.

"Fortunatamente la sparatoria non ha ferito nessuno – fanno sapere l'amministrazione comunale e l'Adl Zavidovici – Ma si tratta di un grave episodio che ci lascia indignati e fortemente preoccupati, a fronte del quale vogliamo sottolineare come il progetto Sprar di Collebeato, attivo dal 2014, abbia saputo fin dall'inizio coinvolgere molti degli ospiti nel tessuto sociale e nell'associazionismo locale. Confidiamo che le forze dell'ordine facciano luce quanto prima sull'accertamento delle responsabilità. Non saranno cinque colpi di pistola a fermare la solidarietà”.