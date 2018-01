Donna sgozzata al parco per una collanina: ecco le immagini del presunto killer in azione

Cappuccio abbassato in testa. Giubbotto blu e verde militare addosso. E una "camminata ciondolante", come l'ha definita il capo della Squadra Mobile, Lorenzo Bucossi. E' il presunto assassino di Marilena Negri, la donna di 67 anni uccisa all'alba del 23 novembre scorso nel parco di Villa Litta ad Affori (Milano) mentre portava a spasso il suo cane.

Mercoledì mattina, in accordo con la Procura, la Mobile ha deciso di diffondere il filmato registrato dalle telecamere di sorveglianza che mostrano le immagini precedenti e successive all'omicidio. Due i momenti messi a fuoco dal video, che è buio - anche per l'ora - e sfocato: l'ingresso del presunto killer nell'area verde da via Cialdini e alcuni movimenti di stretching alle braccia che l'uomo fa dopo l'omicidio, come se avesse voluto fingere di essere un atleta perché probabilmente si era accorto della telecamera.

Quel 23 novembre mattina, poco prima delle 7, la vittima - che abitava a pochi metri da lì - era stata aggredita alle spalle ed era stata uccisa con una coltellata alla gola che le aveva reciso la carotide. Il killer, prima di fuggire, le aveva strappato una collanina in oro con la stampa di una foto di suo marito, morto anni prima in un incidente stradale.

La Questura, ancora alla ricerca dell'assassino, ha diffuso le immagini dell'uomo e del gioiello nella speranza che dai cittadini possano arrivare informazioni utili all'identificazione dell'omicida. Da via Fatebenefratelli hanno anche attivato un numero cellulare - 3494566310 - per raccogliere tutte le segnalazioni.

La collana rubata alla vittima