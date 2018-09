Genova, chi sono gli indagati per il crollo del Ponte Morandi

Dopo ventidue giorni di indagini, la procura di Genova ha iscritto nel registro degli indagati una ventina di persone - tra cui i vertici di Autostrade e alcuni dirigenti del ministero delle Infrastrutture - per il crollo del ponte Morandi del 14 agosto scorso. Ecco di chi si tratta. C'è Autostrade per l'Italia, la concessionaria che gestiva il tratto. Ci sono poi otto dirigenti di Autostrade: l’amministratore delegato Giovanni Castellucci, il direttore del Primo Tronco di Genova Stefano Marigliani e i suoi sottoposti Paolo Strazzullo e Riccardo Rigacci; il direttore centrale Operation Paolo Berti, Michele Donferri (direttore delle Manutenzioni), Mario Bergamo (l’ex direttore delle manutenzioni di Autostrade che per primo nel 2015 ritenne necessario l’intervento sul Morandi) e Massimo Meliani (responsabili ponti e gallerie).

Indagati i vertici dell'Unità di vigilanza del Mit, la struttura creata nel 2012 con compiti di controllo sui contratti, sulle tariffe e sui progetti: il direttore generale Vincenzo Cinelli e il suo predecessore Mauro Coletta; Bruno Santoro, capo Divisione tecnico-operativa della rete autostradale.

Coinvolti nelle indagini e iscritti anche tre ingegneri del Provveditorato ed uno dell’Ufficio ispettivo, propaggini del ministero sul territorio: il provveditore Roberto Ferrazza, che per primo dopo il disastro si è presentato dal pm Terrile per rilasciare spontanee dichiarazioni, più i suoi collaboratori Salvatore Bonaccorso e Giuseppe Sisca; Carmine Testa, capo dell'Ufficio ispettivo. L'elenco si chiude con altri quattro nomi con responsabilità minori.

Le accuse sono, a vario titolo, omicidio colposo plurimo, disastro colposo e omicidio colposo stradale plurimo. Non più contestato il reato di attentato alla sicurezza dei trasporti.