Arrivati a Roma 82 migranti siriani

Un gruppo di 82 profughi siriani è arrivato all'aeroporto di Fiumicino via Libano grazie ai Corridoi umanitari in accordo con i ministeri dell'Interno e degli Esteri. Da Febbraio 2016 a oggi sono 1400 i rifugiati arrivati in Italia in modo legale e sicuro, oltre 2.100 in Europa