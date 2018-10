Maltempo, precipita con l'auto in una voragine profonda 6 metri

Situazione critica in Liguria, colpita dal maltempo. Il governatore della Regione Giovanni Toti ha annunciato che chiederà lo stato di calamità naturale. "Non è al momento possibile calcolare i danni, che potrebbero essere di centinaia di milioni in Liguria. Di sicuro oggi chiederemo lo stato di emergenza e di calamità naturale", ha detto Toti da Rapallo, una delle località più colpite dall'eccezionale ondata di maltempo. "Al momento la priorità è mettere in sicurezza le persone e le strutture. Non ci sono solo i danni di Rapallo. Portofino ha la strada distrutta, abbiamo problemi alla massicciata della ferrovia", ha aggiunto poi il governatore, lanciando un appello: "Muovetevi solo se c'è ragione per farlo".

Il lungomare di Rapallo è praticamente distrutto, dopo il crollo della diga foranea, con decine di imbarcazioni sbattute sulla spiaggia e sulla strada, compresi alcuni yacht e motoscafi. Alcuni diportisti in stato di ipotermia e bloccati a bordo sono stati salvati dopo ore di paura. Situazione simile anche a Santa Margherita Ligure, dove anche lì è crollato il muro della diga foranea. Portofino è di fatto isolato, dopo che la strada provinciale 277 è stata distrutta dalla furia del vento.

Ingenti danni nella notte anche a Boccadasse, piccolo borgo marinaro letteralmente distrutto dalle onde. Disperati i pescatori della coperativa, i residenti e i titolari di esercizi commerciali. Una persona è stata evacuata dalla sua bitaiozne al primo piano tramite una scala a ganci dal piano superiore.

Chiuso ancora l'aeroporto di Genova

L'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova resterà chiuso fino alle 14 a causa della mareggiata che ah portato detriti sulla pista, rendendola impraticabile. Cancellati tutti i voli mentre sono in corso verifiche tecniche e interventi sugli impianti.

Voragine si apre sull'Aurelia, donna vi precipita con l'auto

Intorno alle 5:30 di questa mattina una voragine si è aperta al centro della carreggiata lungo la via Aurelia all'altezza del Malpasso e una 70enne di Finale Ligure è precipitata con l'auto nella buca, profonda quasi sei mesi. La donna è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra ligure: fortunatamente ha riportato solo un lieve trauma cranico e una contusione alla spalla.