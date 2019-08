Musica troppo alta: donna spara a una coppia di vicini

Una lite scoppiata per futivi motivi tra due famiglie. Due feriti, due sorelle fermate e portate in caserma. E' il bilancio di quanto avvenuto ieri pomeriggio a San Giuseppe Jato, cittadina in provincia di Palermo. La musica ad alto volume, non tollerata dai vicini di casa, sarebbe stato il motivo scatenante della lite. E così durante la discussione una donna ha impugnato una pistola ad aria compressa caricata a pallini e ha esploso alcuni colpi contro una coppia di coniugi, ferendo la donna di striscio al volto e il marito al braccio.

Lite a San Giuseppe Jato (Palermo): due sorelle fermate

Quest'ultimo è stato curato dalla guardia medica, mentre la moglie è stata trasportata dal 118 a Palermo, all'ospedale Civico. Secondo le prime ricostruzioni, non è la prima volta che le due famiglie litigano per problemi di vicinato. La donna che ha sparato è stata fermata dai carabinieri.

Poco dopo è stata fermata anche la sorella: sarebbe stata pronta a sparare con un altro fucile ad aria compressa. Tutte e due sono accusate di tentato omicidio in concorso.