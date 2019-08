Migranti, si teme un'altra strage nel Mediterraneo: "Tanti corpi in mare"

Mancano conferme definitive, ma se venisse accertata l'ennesima strage del Mediterraneo conterebbe oltre un centinaio di morti. Di un grande naufragio parla l'associazione Alarm Phone sul proprio account Twitter, riferendo di aver appreso "ieri da un pescatore di una nave andata a picco al largo della Libia".

"Il pescatore ci ha detto di aver tratto in salvo tre persone e di aver visto molti cadaveri - scrive l'ong - i sopravvissuti raccontano di oltre 100 persone a bordo. In questa fase non siamo in grado di verificare l'informazione ma temiamo possa essere avvenuta un'altra grande tragedia".

Una notizia che rimbalza sui social, e l'ogn Mediterranea Saving Humans denuncia ancora una volta il "silenzio colpevole dell'Europa e dell'Italia".

Intanto mentre la vicenda dall'ong Open Arms si avvia a conclusione, si prepara un nuovo braccio di ferro per gli oltre 300 migranti che si trovano in questo momento a bordo della Ocean Viking, la nave di Medici senza Frontiere e della ong francese Sos Mediterranée, che ancora in attesa dell'indicazione di un porto sicuro, sta facendo rotta verso la Sicilia.

UPDATE: Our medics onboard the #OceanViking are closely monitoring one patient, whose condition deteriorated quickly yesterday morning.



"We are trying to keep him as stable as possible in our clinic, but this is only a short term solution," the #MSF medical team leader says. pic.twitter.com/emSPbWpxKo