Migranti, in 97 a Lampedusa (altri 100 a bordo di Sea Watch aspettano un porto sicuro)

Un barcone con circa 97 persone a bordo è stato avvistato al largo di Lampedusa. Una motovedetta della Capitaneria di porto ha raggiunto l'imbarcazione a circa 2 miglia dalla costa, nelle acque antistanti l'isola dei Conigli.

I migranti sono stati tutti sbarcati sull'isola per essere trasferiti all'hotspot di contrada Imbriacola che era praticamente deserto. Quello di oggi venerdì 10 gennaio è il primo sbarco del 2020.

Solo ieri l'associazione umanitaria AlarmPhone rilanciava il segnale di soccorso proveniente da diverse barche in pericolo nel Mar Mediterraneo al largo della Libia.

"Sappiamo di circa 160 persone su 3 barche, riportate a forza verso una zona di guerra" sottolineava la stessa Alarm Phone su Twitter spiegando che sul posto è intervenuta la cosiddetta guardia costiera libica.

Sea Watch soccorre 42 persone in area Sar maltese

Nel pomeriggio l'organizzazione era stata allertata per la presenza di "una barca in difficoltà in acque Sar maltesi. Stanno scappando dalla Libia, tra loro molti bambini".

A provvedere al soccorso è stata l'imbarcazione della SeaWatch3 che alle alle 4 del mattino ha soccorso le 42 persone cui le autorità Maltesi aveva rifiutato il soccorso.

Alle 4 del mattino la #SeaWatch3 ha soccorso altre 42 persone in zona SAR Maltese.



L'imbarcazione su cui viaggiavano era stata segnalata ieri pomeriggio ma le autorità Maltesi si sono rifiutate di intervenire.



Le persone a bordo correvano un serio rischio di ipotermia. pic.twitter.com/uQgPUcPKgr — Sea-Watch Italy (@SeaWatchItaly) January 10, 2020

Poco prima la stessa ong aveva salvato altre 17 persone, tra cui 8 bambini, da un’imbarcazione avvistata in mattinata dal pattugliatore aereo Moonbird. In totale salgono a oltre cento i migranti salvati dal vascello umanitario in tre differenti operazioni di soccorso portate a termine nelle ultime ore. Sarà ora la nave della ong spagnola Openarms a "dare il cambio" nelle operazioni portate avanti dalla flotta delle ong.