"Atti sessuali con minore": arrestata l'insegnante che avrebbe avuto un figlio dal 14enne

E' finita agli arresti domiciliari la giovane 31enne di Prato indagata per aver avuto una relazione con un ragazzo minorenne al quale impartiva ripetizioni scolastiche nel tempo libero, essendo impiegata come operatrice sanitaria. All'epoca dei fatti contestati alla donna, il ragazzo, che adesso ha 15 anni, non ne aveva compiuti ancora 14. Dalla loro relazione, come avrebbe provato il test del Dna, il cui esito è stato tuttavia secretato per ovvie ragioni di riservatezza dalla Procura, sarebbe nato anche un bambino che oggi ha 7 mesi.

Prato, arresti domiciliari per l'insegnante di ripetizioni

L'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari è stata eseguita dalla polizia di Prato nelle prime ore di questa mattina. Le ipotesi di reato per la donna sono di atti sessuali con un minorenne. Nei giorni scorsi la 31enne aveva resto dichiarazioni spontanee davanti ai pm della Procura di Prato.

Il marito della giovane operatrice sanitaria sarebbe invece indagato per "alterazione di stato" secondo i giornali locali, ovvero un reato che si applica a chi altera lo stato civile di un neonato. Gli agenti nelle scorse ore hanno eseguito anche una perquisizione nei confronti dei coniugi e sequestrato altro materiale nella loro abitazione a Prato.

Gli arresti domiciliari, secondo la Procura, sono stati resi necessari per evitare l'inquinamento delle prove da parte della donna, un'operatrice sociosanitaria che lavora in una casa di riposo. Vista la gravità del fatto di cui si è macchiata, la donna, secondo la Procura, potrebbe reiterare anche il reato di atto sessuali con minori. La donna ha già un figlio di 11 anni avuto dal marito.