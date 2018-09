Rapina in villa finisce nel sangue: coniugi picchiati, a lei tagliano un orecchio

Notte di violenza in una villa di Lanciano in provincia di Chieti dove una banda di rapinatori hanno tagliato un orecchio a una donna durante una irruzione avvenuta nella notte tra sabato e domenica 23 settembre. Come racconta Chieti Today gli aguzzini hanno prima massacrato di botte l'uomo e poi minacciato e mutilato la moglie cercando una cassaforte che non c'era.

La rapina è avvenuta in località Carminello, dove una coppia è rimasta per due ore in mano a quattro banditi armati di coltello. Intorno alle 4, quando i malviventi sono entrati da una finestra.

Moglie e marito sono stati picchiati e legati. Le vittime sono Carlo Martelli, 69 anni, chirurgo cardiovascolare in pensione, fondatore dell' associazione Anffas, e Niva Bazzan. I rapinatori hanno messo a soqquadro anche la stanza del figlio disabile della coppia, ma non hanno toccato il ragazzo.

I quattro assalitori sono poi fuggiti a bordo di una Fiat Sedici della coppia con diverse carte di credito con le quali hanno effettuato dei prelievi prima che venissero bloccate. L'allarme è scattato alle 6, ora moglie e marito si trovano in ospedale.