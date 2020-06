Salvini e i fiori per il poliziotto ucciso a Napoli: insultato dai cittadini, va via dopo un minuto

E' durata meno di un minuto la tappa del leader della Lega Matteo Salvini a Calata Capodichino, strada di Napoli dove tra il 26 e il 27 aprile scorsi l'agente della Polizia di Stato Pasquale Apicella, 47 anni, è morto in un incidente stradale mentre inseguiva una banda di rapinatori. La sua volante è stata speronata dall'auto dei banditi in fuga. Arrivato dopo un appuntamento politico a Posillipo in vista delle elezioni regionali in Campania, Salvini è sceso dall'auto sotto una pioggia battente e ha deposto un fascio di fiori in memoria del poliziotto morto sullo spartitraffico dell'incrocio dove avvenne l'incidente, dove erano già presenti altri fiori e lumini: sulla corona di fiori, la scritta "In memoria di Pasquale Apicella, servitore dello Stato". Ma l'accoglienza che i residenti gli hanno riservato non è stata calorosa.

Salvini a Napoli depone fiori per il poliziotto Apicella, ma viene contestato

Da un balcone una donna ha rivolto parole pesanti nei confronti dell'ex ministro dell'Interno: "Devi andare via, Napoli non ti vuole". Un'altra persona gli ha urlato: "Non si strumentalizza la morte di un poliziotto". "Dopo due mesi sei venuto...", ha detto ancora un'altra donna in strada. Già nelle ore precedenti, la moglie del poliziotto aveva chiesto di non strumentalizzare la morte del marito. Matteo Salvini, complici la pioggia e, probabilmente, un clima poco amichevole, ha deciso di rientrare velocemente in auto, evitando anche i microfoni dei giornalisti.

"Sono venuto qui a Napoli a portare un fiore e un pensiero commosso a Pasquale Apicella, agente della Polizia di Stato ma anche marito e papà di due splendidi bimbi che non potrà vedere crescere. Spero che ai maledetti infami rapinatori che lo hanno ucciso venga fatto pagare tutto, senza sconti", ha scritto poco dopo Salvini su Facebook, postando le foto della visita sul luogo in cui è stato ucciso Apicella.

Qui sotto, le immagini nel servizio video di Massimo Romano per NapoliToday.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

