Silvia Romano è atterrata in Italia, la fine dell'incubo e il lungo abbraccio ai genitori

Coperta e velata in un abito africano, guanti monouso per le disposizioni imposte per contenere il contagio del coronavirus e un magnifico sorriso stampato sul volto. Silvia Romano è tornata a casa, attesa dai familiari, dal premier Giuseppe Conte e dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio che l'hanno salutata con il gomito, come richiesto per la pandemia ancora non sconfitta.

La giovane cooperante è sbarcata a Ciampino intorno alle 14. Appena scesa dall'aereo si è sciolta in un lunghissimo abbraccio ai genitori. Per lei l'incubo è finito. Nel corso della sua prigionia, iniziata nel novembre 2018, si sarebbe seriamente ammalata e sarebbe stata indotta a convertirsi all'Islam. Queste le indiscrezioni riportate da diversi giornali, sulle quali sarà forse la stessa interessata a fare chiarezza.

Le parole del premir Conte

"Sono davvero lieto di aver dato il benvenuto a Silvia in un momento di grande difficoltà che il Paese sta vivendo. Questo è anche un segnale di speranza, di fiducia, che comunque lo Stato c'è, c'è sempre, non si lascia mai distrarre da tutti quelli che sono i suoi compiti su tutti i fronti". Queste le parole con cui il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha accolto la giovane cooperante. "Abbiamo lavorato tanto, lo Stato in tutte le sue componenti ovviamente. Perché questi risultati si raggiungono solo se c'è una grande abnegazione da parte di tutti i comparti interessati, in particolare l'agenzia dei servizi di intelligence, l'Aise, la Farnesina con l'unità di crisi, con il lavoro del ministro Di Maio, l'autorità giudiziaria italiana, componenti della Difesa: tutto un Sistema Italia".

Il blitz nella notte tra venerdì e sabato

La 24enne sarà oggi stesso ascoltata dai pm della Procura di Roma che sulla sua scomparsa avevano aperto un fascicolo per sequestro di persona per finalità di terrorismo. La giovane cooperante sarebbe stata liberata a 30 chilometri da Mogadiscio, in una zona in condizioni estreme a causa delle alluvioni dei giorni scorsi, dopo il pagamento di un riscatto.

La svolta è arrivata nella notte tra venerdì e sabato: Silvia Romano sarebbe stata accompagnata fuori da una foresta dove si trovava il covo, in zona 'libera' controllata dal governo federale, sulla strada Afgoye-Mogadiscio, dove è scattato il blitz turco-somalo che ha portato alla sua liberazione. Nel corso del blitz sarebbero stati fatti anche degli arresti, ma i sospetti sarebbero già stati rilasciati. In ogni caso, ora sul sequestro e sull'operazione per la liberazione della cooperante italiana - anche per cercare collegamenti che portino a ritrovare gli altri ostaggi nelle mani di Al Shabab - ha aperto un fascicolo anche la procura federale somala, dopo che già l’Alta Corte del South West State era impegnata a indagare sul caso da luglio 2019.

Silvia Romano atterra a Ciampino, video