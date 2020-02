L'attuatore dello scambio dei binari era difettoso: sarebbe questa la causa del deragliamento del Frecciarossa Milano-Salerno avvenuto nelle prime ore della mattina del 6 febbraio scorso nelle campagne tra Livraga e Ospedaletto Lodigiano. Un incidente che ha provocato la morte di due macchinisti e il ferimento di trentuno persone, tra passeggeri ed equipaggio del convoglio. Il difetto è stato reso noto da Marco D'Onofrio giovedì mattina. D'Onofrio è il direttore dell'Ansf - Agenzia Nazionale per la sicurezza delle Ferrovie - ed è stato sentito in Senato in audizione nella commissione Lavori pubblici, in una seduta dedicata proprio al disastro ferroviario di Lodi.

Treno Frecciarossa deragliato: colpa (anche) di un difetto all'attuatore dello scambio

La comunicazione del difetto rilevato è pervenuta all'Agenzia nella serata di mercoledì, come ha riferito lo stesso direttore, che comunque ha aggiunto che si tratta sì di "una prima evidenza che introduce un problema che è stato riscontrato", ma "non giustifica tutto". In sostanza, l'Agenzia sottolinea che il difetto che le indagini affidate agli investigatori del Nucleo operativo incidenti ferroviari e della Polfer hanno riscontrato non sarebbe l’unica causa del deragliamento.

In seguito ad alcune prove effettuate sul campo, sembra vi sia stata "un'inversione dei cablaggi interna al dispositivo che si è andato a sostituire", ha ancora spiegato D'Onofrio aggiungendo che ora l'Agenzia per la sicurezza effettuerà una procedura di "safety alert", ovvero comunicherà a tutte le authority italiane gli estremi del componente o del lotto di fabbricazione.

Nella zona dell'incidente, intanto, si lavora per costruire una piattaforma di cemento che consentirà poi alle gru di rimuovere i vagoni del treno dai binari. Probabilmente i vagoni verranno rimossi "a pezzi", smontando le ruote e i carrelli per diminuire il peso e la quantità dei trasporti da effettuare. La procura ha aperto un fascicolo di inchiesta, indagando i cinque operai (quattro manutentori e un caposquadra) impegnati nei lavori sui binari fino a circa un'ora prima dell'incidente. Successivamente è stata iscritta nel registro degli indagati anche Rfi, Rete Ferroviaria Italiana.

E si sono svolti i funerali dei due ferrovieri deceduti: mercoledì a Pioltello quelli di Mario Dicuonzo, 59 anni; martedì a Cologno Monzese quelli del suo collega Giuseppe Cicciù, 52 anni.

La chiesa Maria Regina di Pioltello durante il funerale del ferroviere Mario Dicuonzo morto a causa del deragliamento del treno Frecciarossa nel lodigiano, Milano, 12 Febbraio 2020. ANSA / MATTEO BAZZI