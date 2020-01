Ciao Meghan! Così l’impeccabile Kate resta l’unica ‘regina’ e si (ri)prende la scena

Non è mai bello essere dimenticati nel giorno del proprio compleanno. Anche se di anni se ne compiono 38, si hanno tre figli da gestire e l’agenda di impegni è così fitta da non prevedere neppure il tempo di soffiare sulla candelina di una torta, notare che il proprio giorno sia stato offuscato dall’annuncio fragoroso dei cognati bramosi di indipendenza non deve essere stato piacevole per Kate Middleton.

Il 9 gennaio 2020, data che consegna alla storia del Regno Unito la fine dei rapporti ‘formali’ tra la famiglia reale inglese e gli emancipati Harry e Meghan, la consorte del principe William doveva essere subissata da biglietti di auguri, mazzi di fiori, bandierine agitate da sudditi adoranti… E invece niente, zero: scalzata dalla priorità della ‘Megxit’ quale terremoto da contenere nei danni all’immagine della monarchia, Kate è rimasta nell’angolo di un panorama ancora turbato dalle scosse di assestamento, in attesa della quiete che dopo la tempesta risalta la fierezza degli intrepidi sopravvissuti.

E ora che la calma apparente è tornata a regnare, con la sovrana Elisabetta che ha augurato ‘buona vita’ ai nipoti rivoluzionari e loro che si preparano a gestire il nuovo menage famigliare, lei torna ad occupare nuovamente lo spazio ampio della scena nella prima uscita pubblica accanto al marito - manco a dirlo - sorridente come se nulla in famiglia fosse mai accaduto.

(Nella foto, Kate Middleton in visita a Bradford)

Kate e William, la prima uscita pubblica dopo lo strappo di Harry e Meghan

Il 15 gennaio Kate e William hanno onorato l’impegno di visitare Bradford, città dell’Inghilterra del Nord che nel 2001 fu teatro degli scontri razziali che in una notte sola portarono al ferimento di 120 agenti della polizia. L’obiettivo della prima uscita dell’anno della coppia è stata quella di promuovere la coesione sociale, finalità che appare quanto mai emblematica in questo momento tanto delicato per la famiglia.

Un lungo cappotto verde militare firmato da Alexander McQueen e un abito tartan bianco e nero con un fiocco intorno al collo firmato Zara hanno esaltato l’affabilità della duchessa maestra nel mescolare i capi costosi a quelli a buon mercato, nel corso della visita che sembra aver riequilibrato il baricentro dell’attenzione mediatica verso la pacata morigeratezza reale, ora privata (almeno dal punto di vista fotografico) della concorrenza di Meghan con cui confronti e differenze erano all’ordine di flash.

Kate si riprende la scena, dunque. E recupera pure il compleanno passato in secondo piano rispetto all’annuncio shock dei Sussex: pare, infatti, che la regina Elisabetta le abbia concesso di organizzare il suo party addirittura nelle stanze di Buckingham Palace... Un regalo come si deve per la brava nipote che i capricci non li fa e a quelli degli altri ci passa sopra, irreprensibile. La data è per lunedì 20 gennaio, e quel giorno zitti tutti: chi deve dire o fare qualcosa rimandi l'annuncio.

Buon compleanno Kate: vai pure, è il tuo momento.