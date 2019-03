Meghan, il look da futura mamma costa caro: il guardaroba che vale una fortuna

Otto i mesi di gravidanza che Meghan Markle ha trascorso sotto i riflettori dei media di tutto il mondo. Otto i mesi che hanno voluto sorridente e affabile la futura mamma del primo erede del principe Harry, impeccabile negli outfit premaman che hanno fasciato le forme sempre più morbide della dolce attesa lunga ancora un mese.

Un guardaroba ricchissimo – nel senso di variegato, ma non solo – quello di Meghan Markle, che da quando si è presentata al Galà dei ‘100 Days to Peace’ con un abito blu di Jason Wu che metteva in evidenza il primo accenno di rotondità (era settembre scorso), a quando ha partecipato alla funzione nell'abbazia di Westminster per il Commonwealth Day griffata Victoria Beckham, ha sfoggiato ben 75 outfit, la maggior parte dei quali ben lontani dal concetto di ‘low cost’ che fa tanto amica del popolo.

Ora la duchessa di Sussex è ufficialmente a riposo in vista della nascita del royal baby che dovrebbe avvenire intorno al 21 aprile. E ora che non c’è più nulla da aspettarsi, visto che – salvo sorprese – la prossima volta che ricomparirà gli occhi del mondo avrà in braccio il piccolo, il motore di ricerca Love The Sales ha pensato bene di fare un po’ di conti in tasca alla nobile mammina che per quella serie di abiti sempre sfiorati all’altezza ventre da mani ingioiellate e smaltate avrebbe speso la bellezza di quasi mezzo milione di sterline.

(Meghan e Harry al Commonwealth Day)

Meghan Markle, il guardaroba premaman vale quasi mezzo milione di sterline

Per la precisione, 478.920 sterline (ovvero una media di 6.385 sterline per outfit, pari a 553.036 euro complessivi e a 7.372 euro per outfit) sarebbe il valore degli outfit elegantissimi della moglie di Harry, un terzo del quale è dato dai gioielli debitamente in pendant.

Il meno caro è quello da 24,99 sterline (28 euro), il più costoso ha un valore di 10 mila (11.545 euro): tutti raggiungono un totale che – spiega Love The Sale, pur senza specificare a quale delle tre gravidanze si riferisca – ha superato di oltre sette volte quello della cognata Kate Middleton.

(Meghan Markle ai Geographic Society Awards indossa un abito di Oscar de la Renta)

Meghan Markle incinta, l’abito più costoso

L’abito più costoso indossato da Markle nel corso di questi mesi è stato creato per lei dalla maison Oscar de la Renta: secondo infatti il Daily Mail, il tulle con uccelli ricamati vale circa 10mila sterline (11.545 euro), le scarpe da sera nere col fiocco di Aquazzura 490 sterline (565 euro), per un totale (gioielli esclusi) di 10.490 sterline (12.100 euro).Tra gli abiti dal costo meno impegnativo, invece, ci sono stati il vestito a pois di & Other Stories (79 sterline, indossato durante il viaggio in Australia e Nuova Zelanda) e il tubino di H&M da andato sold out in tutto il mondo nel giro di 24 ore.

Meghan Markle e gli abiti premaman: chi paga?

I brand che con le loro creazioni hanno contribuito a rendere la royal mummy bellissima, elegantissima, raffinatissima hanno ovviamente beneficiato dell’effetto Meghan, considerando il desiderio di emulazione (tante volte fermo all’intenzione di un sogno irrealizzabile, ché pochi alla fine si possono permettere gli stessi abiti) dei fan della duchessa corsi anche solo ad informarsi su marchi e stilisti. Ma sbaglia chi pensa che siano gli stessi designer a fornire ai reali i propri prodotti per avere un generoso tornaconto in pubblicità.

I membri della famiglia reale inglese, infatti, non possono accettare abiti dagli stilisti come qualsiasi star, per cui devono pagarli attingendo dai propri conti personali, proprio come i comuni clienti di un negozio qualsiasi.

Il “gruzzoletto” alleggerito da cotanta spesa è quello della Markle e di Harry, dunque.. E in un sussulto di fantasiosa visione, adesso, ci piace immaginare così il futuro papà, con la faccia attonita mentre consulta l’estratto conto, si mette le mani nei capelli e sospira...