Melania Trump apre le porte della Casa Bianca: gli addobbi fastosi per il Natale

A un mese esatto dal 25 dicembre, Melania Trump ha già addobbato la Casa Bianca per le feste natalizie.

La residenza simbolo del potere americano è tutta un addobbo di abeti illuminati, palline e festoni, mostrati in un video promozionale che mostra la first lady aggirarsi per le sontuose stanze del palazzo con il fare compiaciuto di una ‘massaia’ orgogliosa del lavoro che celebra al meglio il Natale come da tradizione.

The People’s House @WhiteHouse is ready to celebrate Christmas and the holiday season! pic.twitter.com/oejKW3mC15 — Melania Trump (@FLOTUS) 26 novembre 2018





Rosso, blu e bianco sono le tonalità che riprendendo i colori della bandiera a stelle e strisce, simbolo del patriottismo che contraddistingue le politiche del marito presidente Donald.



E siccome lo sport preferito di Barron Trump, il 12enne figlio della coppia presidenziale, è il calcio, Melania ha pensato anche di confezionare delle palle da soccer su uno degli alberi. Cuore di mamma…