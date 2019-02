Michelle Hunziker, una dentiera dietro al sorriso perfetto? La conduttrice replica e rivela il segreto

Il suo sorriso perfetto dai denti drittissimi e dalla lucentezza impeccabile è ormai proverbiale: tra le tante doti di Michelle Hunziker, senz’altro la bocca rientra nella rosa delle qualità estetiche della showgirl, tanto apprezzate ma pure invidiate da qualcuno che insinua qualche artifizio dietro a tanta bellezza.

L’ultima voce sulla showgirl svizzera circolata nelle ultime ore ha levato il sospetto che l’impeccabilità della sua arcata dentaria sia in realtà dovuta ad una dentiera… L’insinuazione è sembrata talmente inverosimile da spingere la diretta interessata a mostrarsi in video per smentirla categoricamente e ribadire con ironia che nessuno dei rumors su presunti ritocchini estetici sia vero.

Michelle Hunziker porta la dentiera? La risposta in un video

“Stamattina ho appreso da varie testate di essere portatrice di una splendida dentiera!”, si legge a corredo del video girato e postato su Instagram da Micheklle Hunziker: “Allo ‘specialista’ (si salvi chi può) che avrebbe esaminato la mia arcata superiore, dico: ‘mi sento molto lusingata che lei ritenga troppo perfetta la mia dentatura per essere vera, ma le dico anche che ci tengo moltissimo ai miei denti!”.

La showgirl prosegue poi rivelando il segreto dei suoi denti bianchissimi, frutto di una cura costante da quando era piccola. “Mia nonna un giorno mi disse: ‘piccola ricordati di curarti sempre i denti e te li porterai così come sono fino alla fine dei tuoi giorni!’ La Forma è sicuramente genetica, ma la cura da noi in svizzera parte dalle elementari. Ogni mese veniva a scuola un dentista che ci insegnava a lavarli bene e ci facevano la cura al fluoro. Per un ora non si poteva ne mangiare né bere, ma grazie a questo trattamento io oggi non ho mai avuto nessun tipo di problema ai denti!”, ha aggiunto. “Non salto un l’igiene dentale neanche se cascasse il mondo e le mie figlie hanno dei sorrisi perfetti, perché dedico moltissimo tempo a insegnare a loro l’importanza di curarsi la bocca!”, ha concluso la showgirl che, divertita dalla notizia, ha ammesso di essersi fatta una bella risata a leggere la notizia che l’ha riguardata.

Michelle Hunziker smentisce ritocchini e gravidanze

Nel video, inoltre, Michelle Hunziker ha anche precisato che nulla di quanto si dice rispetto a supposti interventi estetici la riguarda, compresa la gravidanza che da anni le viene attribuita.

“Mi sono ridotta il naso, mi sono ridotta le labbra… Hanno detto che ho segato l’alluce valgo. Sono la donna che ha fatto la gravidanza più lunga dell’umanità. Sono incinta da 16 anni…”, ha affermato ironicamente la showgirl con tanto di sorriso a favor di obiettivo.