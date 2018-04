Alitalia, accordo sulla cassa integrazione per 1.480 dipendenti

Proprio mentre la Commissione europea ha avviato un'indagine sul prestito di 900 milioni di euro del Governo ad Alitalia, arriva la fumata bianca dal ministero del Lavoro per la proroga della cassa integrazione straordinaria per la compagnia aerea. I rappresentanti di Alitalia e i sindacati hanno firmato un verbale che prevede il rinnovo della cigs, in scadenza il 30 aprile prossimo, per altri sei mesi fino al 31 ottobre 2018. Rispetto all'iniziale richiesta aziendale di 1680 unità, il numero si riduce complessivamente a 1480 di cui 1030 dipendenti di terra, 90 comandanti e 370 assistenti di volo.

La riduzione interessa il personale di terra per il quale la compagnia aveva inizialmente richiesto cigs per 1230 addetti. Il numero concordato oggi al ministero risulta anche inferiore a quello dei lavoratori attualmente interessati dal regime di cassa integrazione. Tra i punti salienti dell'intesa, c'è anche la previsione di una diminuzione dei lavoratori in cassa integrazione a zero ore, che dovrebbero scendere sotto la soglia delle 300 unità.