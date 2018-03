Bonus gas 2018, chi e come può ottenere uno sconto

Le famiglie più disagiate possono godere di uno sconto sulla bolletta del gas attraverso il bonus gas che è stato confermato anche per il 2018. Ecco come funziona. Le famiglie che hanno diritto al bonus gas 2018 sono i clienti domestici mentre negozi, attività o aziende non possono goderne. Il bonus gas 2018 viene riconosciuto a chi abbia un reddito Isee inferiore a 8.107,50 euro all’anno (ma se si hanno oltre 3 figli a carico il reddito Isee può arrivare fino a 20mila euro annui), i destinatari dell’agevolazione fiscale sono i clienti diretti (possessori di un impianto individuale) e quelli indiretti (con impianto centralizzato).

Il bonus gas 2018 vale 12 mesi e per usufruirne occorre rinnovarlo, se già se ne beneficiava, almeno un mese prima della scadenza. Il bonus viene ovviamente meno, anche prima del termine di 12 mesi, se vengono meno le condizioni del reddito Isee a cui esso è subordinato.

Il bonus gas 2018 riguarda esclusivamente il gas naturale (chiamato anche gas di città) distribuito dal gestore locale e non il gas in bombola o il GPL. Il bonus gas 2018 va chiesto al proprio Comune di residenza o al Caf di competenza e la documentazione occorrente è composta da:

modulo di richiesta scaricabile dal sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente;

modello che attesti il reddito Isee dell’anno per cui si presenta la richiesta di sconto in bolletta;

autocertificazione nella quale si dichiara il numero di persone componenti la famiglia e, in caso di famiglia con più di 3 figli a carico ulteriore dichiarazione a sostegno;

codice POD (che identifica il punto di consegna del gas di città) dell’utenza domestica per la quale si richiede lo sconto;

documenti di riconoscimento di chi presenta la domanda o delega (se non si presenta la domanda in prima persona).

Il modulo di domanda del bonus include:

il modulo A riguarda la segnalazione del disagio economico;

il modulo D ti riguarda solo se non puoi richiedere in prima persona il bonus e deleghi qualcuno di farlo al posto tuo;

il modulo CF riguarda la dichiarazione della composizione del nucleo familiare ai fini della dichiarazione Isee;

il modulo VR ti serve nel caso in cui tu debba cambiare residenza e segnalarlo al comune;

l’allegato FN è quello da compilare nel caso di una famiglia numerosa (autocertificazione).

Se si deve soltanto rinnovare il bonus gas vanno utilizzati i moduli A bis, RS o RS bis. Il bonus viene erogato diversamente ai clienti diretti e indiretti: per i primi viene applicato sulla bolletta del gas per 12 mesi consecutivi, mentre per i secondi la somma “scontata” viene erogata in un’unica soluzione attraverso un bonifico domiciliato che può essere anche ritirato all’ufficio postale presentando un documento di identità e/o una delega valida.

Dal blog Asso di denari di Carlo Sala