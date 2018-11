Maltempo, il governo stanzia 53,5 milioni di euro per l'emergenza

Di fronte all'ondata di maltempo dei giorni scorsi il Governo ha deciso di stanziare 53,5 milioni di euro per le zone colpite. Il Consiglio dei ministri si appresta a deliberare lo stato di emergenza . "A queste risorse si aggiungerà il prelievo di 100 milioni del fondo spese impreviste per far fronte a esigenze indifferibili". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel question time alla Camera.

Nel suo intervento, Conte ha rinnovato "la vicinanza mia e di tutto il governo alle popolazioni colpite. Purtroppo sono state 29 le morti accertate e risulta ancora un disperso".

Maltempo, fondi per 900 milioni in 3 anni

"Alla risoluzione delle emergenze sul dissesto idrogeologico saranno destinati 900 milioni per il triennio". Lo ha detto Giuseppe Conte nel question time alla Camera.

Il governo in tal modo punta a rimpinguare con 350 milioni di euro l'anno le casse del ministero dell'Ambiente a cui sarà affidato l'onere di pianificare un intervento strutturale per contrastare le drammatiche conseguenze del cambiamento climatico e del dissesto.

"Confidiamo di presentarlo a fine mese" spiega il premier Conte che ha poi spiegato che "nel disegno di legge sul bilancio c'è una struttura presso la presidenza del Consiglio, Investi Italia, che potrà coordinare gli interventi anche i questa materia".