Pensioni, tagli in vista per gli assegni alti?

Durante un comizio ad Avellino Luigi Di Maio ha ribadito la volontà di tagliare le pensioni sopra i 5mila euro. "Da ministro del Lavoro ho già messo il mio staff a lavorare al taglio delle pensioni d'oro. Le taglieremo con un tetto: chi prende di pensione più di 5mila euro netti e non ha mai versato i contributi per avere quella pensione d'oro, prenderà una pensione per i contributi che ha versato".

In sostanza, come dovrebbe avvenire anche per i vitalizi agli ex parlamentari, si procederà ad un ricalcolo sulla base dei contributi effettivamente versati.

Ma c’è un problema: come abbiamo già spiegato in un altro articolo, se la flat tax (o dual tax) dovesse diventare realtà, la sforbiciata per le pensioni alte sarebbe ampiamente compensata dal taglio delle tasse.

Risultato? Nonostante i tagli con la dual tax le pensioni d’oro potrebbero perfino aumentare. Secondo una ricerca realizzata da "Tabula-futuro e previdenza”, ad esempio, un pensionato che percepisce un assegno di 5800 euro al mese se ne vedrebbe sottratti 284, ma ne risparmierebbe ben 1958 di tasse . In pratica la sua pensione aumenterebbe di 1674 euro.