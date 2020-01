Reddito di cittadinanza, a marito e moglie 1.000 euro al mese: ma ora "sono dolori"

Ancora furbetti del reddito di cittadinanza: la scia sembra essere infinita, ogni giorno in pratica si ha notizia di nuove irregolarità. Una coppia di coniugi è stata denunciata dai carabinieri alla procura di Prato per aver percepito, senza averne assolutamente i requisiti, il reddito di cittadinanza per un importo di circa 1000 euro mensili. Secondo quanto appurato dai militari di Carmignano, insieme ai colleghi del nucleo ispettorato del lavoro di Prato, marito e moglie avrebbero "falsamente dichiarato di non percepire alcun reddito e omesso di comunicare informazioni dovute al fine di ottenere il citato beneficio".

Reddito di cittadinanza, marito e moglie "incastrati" a Prato

In particolare l'uomo, sebbene avesse dichiarato di non percepire alcun reddito, avrebbe lavorato in un circolo sportivo, la donna non avrebbe comunicato le variazioni di reddito per la revoca del reddito di cittadinanza, avendo iniziato a lavorare come come collaboratrice domestica.

La denuncia è scattata dopo lunghe indagini portate avanti con servizi di osservazione e pedinamento e controlli incrociati con le banche dati Inps. I carabinieri colgono l'occasione per ricordare che chi percepisce indebitamente il reddito di cittadinanza può incorrere nella reclusione da due a sei anni se al fine di ottenere il sussidio rende dichiarazioni false oppure fornisce documenti attestanti informazioni non vere.

Reddito di cittadinanza, Tridico: "Non ha fallito"

"Si usa dire che il reddito di cittadinanza ha fallito perché hanno fallito le politiche attive, questo è sbagliato. Il dato deludente su posti di lavoro? Il lavoro lo creano il mercato e lo Stato". Così il presidente dell'Inps Pasquale Tridico a Radio anch'io su Rai Radio1.

Oggi il vicesegratario Pd Andrea Orlando ha preannunciato possibili modifiche tanto al reddito di cittadinanza quanto a quota 100, le misure simbolo del primo governo Conte.

Fmi: "Reddito di cittadinanza penalizza le famiglie più povere e numerose"

Il Fondo monetario internazionale ha chiesto oggi all'Italia modifiche al Reddito di cittadinanza, che riconosce mira a sostenere i più "vulnerabili" ma presenta "benefici ben sopra" i criteri internazionali e di fatto "penalizza le famiglie più povere e numerose" e chi accetti una proposta di lavoro.

Secondo la deputata di Forza Italia Elvira Savino: "il Fondo Monetario Internazionale boccia totalmente il reddito di cittadinanza sostenendo che questa misura scellerata voluta dai grillini, e confermata dai partiti della sinistra, non solo disincentiva la ricerca di un lavoro, ma penalizza le famiglie più povere e quelle più numerose. Il Governo la smetta di difendere l'indifendibile e utilizzi le risorse disponibili in agevolazioni fiscali per le imprese che assumono, per creare lavoro vero, specie al Sud".

Reddito di cittadinanza, Soggetto Giuridico: "Non crea lavoro"

"Il reddito di cittadinanza può offrire un sostegno momentaneo alle classi meno abbienti, ma resta nella sua essenza una forma di assistenzialismo. Così come è congegnata, la misura è infatti inadeguata ad avviare un ciclo virtuoso di creazione di nuovi posti di lavoro. Nella migliore delle ipotesi questa forma di reddito è in grado di alleviare i sintomi della crescente povertà, non certo le sue cause di fondo". E' quanto si legge in una nota di Soggetto Giuridico.

"Di fronte alla crisi economica e occupazionale, noi di Soggetto Giuridico siamo convinti che siano necessarie politiche attive del lavoro in grado di creare nuove opportunità di impiego stabili nel tempo. Per fare questo è necessario agire al tempo stesso sul lato dell'offerta, promuovendo la riqualificazione professionale di chi è in cerca di impiego, e della domanda, incentivando l'assunzione di nuovi lavoratori da parte delle imprese attraverso agevolazioni fiscali che non siano limitate ai più giovani", prosegue la nota.