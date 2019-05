Reddito di cittadinanza, assegno di 1050 euro ad una coppia. Ma lui faceva il pasticciere

Nonostante lui facesse il pasticciere (ovviamente in nero) la moglie aveva chiesto - ed ottenuto - il reddito di cittadinanza. Un assegno pari a 1050 euro che la coppia aveva già incassato. I due furbetti del reddito però dovranno restituire tutto. I carabinieri della stazione di Acqua dei Corsari, a Palermo, hanno infatti sorpreso l’uomo mentre lavorava come pasticciere all’interno del laboratorio di un bar nel quartiere Oreto. I due, lui 35enne e lei di 30, sono stati denunciati.

Incassano il reddito di cittadinanza, ma lui lavora in nero: denunciati

"A seguito delle indagini - spiegano dal comando provinciale - è emerso che, sebbene la donna percepisse il reddito di cittadinanza e le fosse già stata corrisposta la somma di 1.050 euro, il marito 35enne svolgeva prestazioni di lavoro in nero".

I militari, intervenuti con i colleghi del nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno inoltre accertato che il titolare del bar impiegava in nero anche altri tre lavoratori. Morale? La carta acquisti è stata sequestrata e sono state elevate sanzioni e ammende per un totale di 112 mila euro. I carabinieri peraltro hanno accertato la detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione e riscontrato carenze igienico-sanitarie e la mancanza del piano di autocontrollo. Il laboratorio-pasticceria è stato dunque sottoposto a sequestro.

Reddito di cittadinanza e furbetti: gli altri casi

Pochi giorni fa, sempre a Palermo, un operaio di una ditta edile - anche lui percettore del reddito di cittadinanza - era stato sorpreso a lavorare in nero. E ancora prima, sempre nel Palermitano, nei guai erano finiti due coniugi: lei aveva presentato la domanda (accolta ma con pagamento non ancora eseguito) per il reddito di cittadinanza, lui però era stato sorpreso a lavorare in nero in un cantiere.