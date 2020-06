Reddito di cittadinanza, Salvini dà i numeri: "In 120mila non si sono presentati al colloquio"

Matteo Salvini si è recato oggi in 'visita' alla sede Anpal di Roma (associazione nazionale politiche attive del lavoro) dove ha incontrato il presidente Mimmo Parisi. Obiettivo dichiarato: sapere quanti percettori del reddito di cittadinanza hanno trovato lavoro a un anno e due mesi dall’introduzione del sussidio. Gli ultimi numeri forniti dall’Anpal a metà febbraio parlavano di 39.760 a fronte di 1,2 milioni di famiglie beneficiarie del rdc.

Rdc, Salvini: "Su due milioni e mezzo di percettori 65mila hanno trovato lavoro"

Stando a quanto reso noto dal leader della Lega a margine della visita, "su 2 milioni e mezzo di percettori di reddito di cittadinanza, un milione è abile al lavoro. Di questi, mezzo milione sono stati convocati e di questi 65mila hanno trovato vari posti di lavoro: 17mila a tempo indeterminato e quindi 50mila a tempo". Non è chiaro però se questi posti di lavoro siano stati trovati grazie ai centri per l’impiego o se (com’è più probabile) i beneficiari si siano ricollocati autonomamente.

Reddito di cittadinanza, "in 120mila non si sono presentati al colloquio"

Salvini ha poi snocciolato altri numeri: sarebbero circa 20mila le persone sanzionate a cui è stato "revocato l'assegno del reddito" mentre "120mila non si sono presentati al colloquio". "Soprattutto - ha detto Salvini -, la cosa problematica, è che è in corso un litigio tra Pd e M5S che blocca il funzionamento dell'azienda. Come per Autostrade, il non scegliere è la scelta peggiore: o revochi la concessione o la proroghi. O vai avanti col progetto reddito o torni indietro. Stare fermi - ha rimarcato il leader della Lega - significa solo spendere gran soldi".

Rdc, Salvini: "Tutto bloccato, c'è totale confusione"

Se sono pentito di aver approvato il reddito di cittadinanza? "No, se funzionasse sarebbe un incrocio tra domanda e offerta, ma ci viene segnalato che c'è totale confusione. Seè tutto bloccato sono soldi buttati via, se si ricolloca la gente sul lavoro sono soldi spesi bene".

Renzi contro il reddito di cittadinanza, Calenda lo fulmina

E il reddito di cittadinanza diventa terreno di scontro anche nel centro-sinistra. A punzecchiarsi Matteo Renzi e Carlo Calenda con il leader di Italia Viva che ribadisce la sua contrarietà alla misura targata 5 Stelle. "Per crescere non servono misure assistenziali come il reddito di cittadinanza - le parole di Renzi su Twitter -, ma un piano di investimenti infrastrutturali come il Piano Shock". Segue l’hastagh #lamossadelcavallo (il titolo del nuovo libro del senatore fiorentino). Pungente la replica dell’ex ministro dello Sviluppo. "Ma se poi il RDC, insieme a Q100, voti per tenerlo diventa #lafugadelpedone".