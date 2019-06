Riecco i 'volontari' del reddito di cittadinanza: una suora li chiama, loro ripuliscono un chiostro

Suor Anna Eusebia chiama, i beneficiari del reddito di cittadinanza rispondono. Succede a Palermo, dove dieci volontari si sono dati appuntamento nel chiostro del convento di Santa Teresa, accanto a piazza Kalsa, armati di rastrello e paletta. Obiettivo: pulire il giardino del chiostro che ormai da tre anni versava in uno stato di abbandono. E che ora è stato 'tirato a lucido'.

È stata proprio suor Eusebia, 94 anni, a chiedere ai beneficiari del sussidio di dare una mano a pulire quello spazio verde. I volontari sono gli stessi che a inizio giugno avevano bonificato e ripulito dai rifiuti l’area di piazza Ventimiglia, sempre a Palermo. Forse, azzardiamo, letta la notizia suor Anna ha deciso che era il caso di fare un tentativo.

Il vicepresidente della prima circoscrizione, Antonio Nicolao, ha raccontato infatti di aver ricevuto una telefonata "da parte dell'arzilla sorella che con voce decisa mi chiedeva se i volontari del reddito di cittadinanza potessero ripulire il giardino dell’istituto delle artigianelle".

"I beneficiari hanno dato subito la loro disponibilità"

Richiesta accolta. Come spiega Nicoalo, i volontari "hanno dato subito la loro disponibilità all’iniziativa, e dopo il diserbo effettuato dalle maestranze dell’area verde del Comune, sono scesi in campo con le magliette e i guanti omaggiati da un commerciante della zona che ha voluto contribuire all’iniziativa. Sono stati rimossi dal giardino numerosi sacchi di erbaccia rami secchi e spazzatura permettendo al chiostro di ritornare pulito ed accogliente".

Reddito di cittadinanza: "Giusto che chi prende il sussidio dia una mano"

La religiosa dal canto suo ha ricambiato offrendo biscotti e acqua. "Ritengo opportuno precisare - spiega Nicolao - che chi si adopera per iniziative in favore della città lo fa spontaneamente per restituire parte di quanto ricevuto dal sussidio. Intanto c'è un'apposita interrogazione del consigliere Marcello Susinno che mira a far luce conoscere su cosa succederà rispetto all'avvio dei lavori di pubblica utilità che prevedono un impegno di 8 ore settimanali dei beneficiari del reddito di cittadinanza".

Il reddito c’è, mancano le norme "anti-divano"

In effetti i Comuni aspettano da mesi la norma attuativa sui lavori di pubblica utilità. In assenza di linee guida le amministrazioni locali non sanno come muoversi. Peraltro manca ancora il decreto sui controlli anagrafici che permetterebbe ai Comuni di svolgere controlli più efficaci sui beneficiari.

Reddito di cittadinanza, "navigator attivi già a luglio"

Quanto alla riforma dei centri per l’impiego, proprio oggi si chiudono a Roma le selezioni per i navigator che dovranno aiutare i percettori del reddito di cittadinanza a trovare lavoro. Dopo una selezione per titoli sono rimasti in 53.907, quindi solo uno su 18 sarà assunto. Alla Fiera di Roma si è presentato poco più di un candidato su tre.

Ad ogni modo Di Maio ha assicurato che le assunzioni partiranno a breve e i navigator saranno operativi già luglio, mese in cui - ha spiegato il miistro al quotidiano La Verità - "andranno a regime le politiche attive del lavoro". Secondo il vicepremier non c'è stato nessun ritardo, anzi "abbiamo fatto a tempi di record. Perché tutto ciò passa attraverso le Regioni che, come lei sa, sono tutte di colore diverso, e nessuna del Movimento".