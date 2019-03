Fisco, i rimborsi Iva sono sempre più veloci: "puro ossigeno" per le aziende

Lo confermano anche i numeri: il Fisco negli ultimi anni ha fortemente accelerato la tempistica di erogazione dei rimborsi fiscali, con l'obiettivo rafforzare il rapporto con i cittadini e le imprese. E' stato possibile sia grazie all'introduzione di una sistematica valutazione del livello di rischio dei contribuenti, sia grazie alle nuove modalità di pagamento che, a partire dal 1° gennaio 2018, viene effettuato direttamente dall'Agenzia delle Entrate.

Fisco, rimborsi IVA molto più veloci nel 2018

Il Fisco rimborsa l'Iva molto più velocemente che in passato. Nel 2018 i tempi medi per ottenere un rimborso Iva dalla data della richiesta si sono ridotti dai 103 giorni nel 2017 agli 82 giorni nel 2018 (da 14,7 settimane a 11,7 settimane, -20,4%). Nella metà dei casi sono sufficienti meno di 46 giorni per ottenere la restituzione. Inoltre, tra l'approvazione e l'erogazione del rimborso si è passati da 25 giorni nel 2017 a 7 giorni nel 2018, con una riduzione percentuale del -72%. A rilevarlo è il Dipartimento delle Finanze, in base alle statistiche, pubblicate ieri, sui rimborsi dell'imposta sui consumi erogati dall'Agenzia delle Entrate nell'ultimo biennio

Negli ultimi due anni inoltre non è stato necessario richiedere documentazione aggiuntiva alla maggior parte dei contribuenti (il 51,9%) in quanto automaticamente classificati a "basso rischio".

Pagamento effettuati direttamente dall’Agenzia delle Entrate

La fase del processo che è stata maggiormente accelerata è quella che intercorre tra l’approvazione e l’erogazione del rimborso, che è passata da 25 giorni nel 2017 a 7 giorni nel 2018 (da 3,6 settimane a 1 settimana, con una riduzione percentuale del -72%). Oggi il pagamento viene effettuato direttamente dall’Agenzia delle Entrate senza più ricorrere all'attività precedentemente demandata agli Agenti della riscossione. Un Fisco più rapido è una boccata d'ossigeno per le imprese a corto di liquidità: una buona notizia.