I detenuti guadagnano più della Polizia: povero salario, dilaga la protesta

I lavoratori appartenenti alle Forze Armate, a Polizia e Polizia Penitenziaria, Carabinieri e Guardia di Finanza dopo il rinnovo del contratto nazionale, hanno ottenuto un aumento di circa 70 euro, con una percentuale di aumento che è vicina al 5%.

Aldo Di Giacomo segretario generale del Sindacato della Polizia Penitenziaria denuncia come lo stipendio base netto di un agente di polizia semplice arrivi a poco meno di 1.250 euro netti al mese, 1.561,65 euro lordi al mese.

I detenuti che lavorano in carcere guadagnano 7 euro l'ora

"Persino i reclusi che lavorano in carcere (svolgendo lavori di manutenzione degli edifici, in cucina, nelle pulizie) o per conto di cooperative che hanno spostato parte della loro produzione oltre le sbarre, guadagnano di più potendo godere di una busta paga aumentata di circa l’83%, arrivando a una media di 7 euro l’ora".

"Siamo di fronte ad un’evidente sperequazione - denuncia Di Giacomo - e soprattutto all’ennesima dimostrazione di quanto conti nel nostro Paese la dignità dei lavoratori che si occupano della sicurezza dei cittadini".

Il reddito di cittadinanza permetterebbe di far guadagnare chi non lavora più di un poliziotto: la presa di posizione del Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani mette il dito nella piaga del malcontento dei lavoratori delle forze dell’ordine che possono contare su salari decisamente bassi.

L'importo del reddito di cittadinanza

Nella proposta di legge depositata dal M5s nella scorsa legislatura viene spiegato che "il sussidio mensile massimo erogato alle famiglie senza reddito, è pari a 780 euro per un singolo, a 1.014 euro per un genitore solo con un figlio minore e 1.638 euro per una coppia con due figli minori". Questa ipotesi di applicazione della misura, secondo il presidente dell'Inps Tito Boeri avrebbe un costo di circa 38 miliardi di euro.

"Le nostre aspettative di miglioramento salariale tanto più necessario nei casi in cui lo stipendio del poliziotto sia l’unica fonte di sostentamento in una famiglia monoreddito con due figli a carico sono adesso riposte nel nuovo Governo che sarà formato dal quale ci attendiamo una svolta significativa sia per il salario che per le condizioni di lavoro del personale degli istituti penitenziari. Una svolta radicale - conclude Di Giacomo - rispetto a quanto ha fatto sinora il Governo Gentiloni".