Terreni agricoli, anche i pensionati sono esentati dall'Imu

L’esenzione Imu per i terreni agricoli si applica anche a coloro che sono già pensionati? A quanto pare sì. Come riferisce FiscoOggi, con la risoluzione n.1 /df, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha definitivamente chiarito un dubbio che si sono posti tanti ex coltivatori.

Secondo la normativa attuale sono infatti esentati dal pagamento dell’imposta municipale i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola.

Tale esenzione, secondo il dipartimento del Mef, riguarda però anche coloro che sono già pensionati, purché siano iscritti alla previdenza agricola e continuino condurre i propri terreni.

“Per beneficiare del trattamento agevolato – scrive FiscoOggi - è necessaria la contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: possesso del fondo

persistenza dell’utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo

qualifica soggettiva di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale (ex articolo 1 , Dlgs 99/2004)

, Dlgs 99/2004) iscrizione nella previdenza agricola”.

Maggiori informazioni su FiscoOggi, la rivista on line dell'Agenzia delle Entrate.