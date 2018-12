Anna Falchi: “Farei un calendario con Roberto Fico vestita fetish col frustino”

Anna Falchi, ospite della trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, non ha dubbi: “Con chi farei un calendario tra i politici attuali? Con Roberto Fico”.

Per l’attrice e showgirl il presidente della Camera è il politico più bello. “Lo vedo molto 'easy going' come genere, mi piace” - ammette - Mi sembra un romantico, mi ricordo come difese a spada tratta la sua compagna, una cosa che mi piace molto in un uomo”.

Come se lo immagina questo calendario? “Con lui tutto serio, sullo scranno della Camera, e io in piedi, con uno stivale un po' fetish, vestita di pelle nera con un frustino. Una donna dominante”.

In passato Falchi aveva detto che avrebbe fatto un calendario anche con Matteo Salvini, ma adesso l’idea è un'altra: “Ora sarebbe meglio che Salvini lo facesse con una persona che la pensa in modo completamente diverso da lui: tipo, non so, la Ferilli”.

Anna Falchi e le avances di un ministro

In merito alle avances molto esplicite che dieci anni fa le indirizzò un ministro di sinistra, Anna Falchi commenta: “Mi diede quello che io chiamo il morso del cavallo, un pizzicotto sotto al tavolo, sulla coscia”.

Come reagì? “Io misi le gambe dalla parte opposta per non dargli la possibilità di nuovi 'pizzicotti'. Poi mi alzai, andai in toilette preoccupata dal dover tornare lì” – ricorda – “Quando uscì mi trovai di fronte un giornalista, che era al tavolo con noi, il quale mi rassicurò dicendomi: non ti preoccupare, siediti vicino a me, ci penso io a proteggerti”.

Un accenno, infine, al fidanzato Andrea Ruggieri, nipote di Bruno Vespa che le ha regalato il suo ultimo libro con la dedica: 'ad Anna e i suoi fornelli', riferendosi alla trasmissione che conduce in tv. Se lo ha letto? “Io leggo molto ma quello è un po' pesante. Come fermaporte è fantastico!”, ha concluso con ironia.