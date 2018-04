Cristina Parodi sexy sirenetta: topless mozzafiato a 50 anni

E' di Cristina Parodi il primo topless (mozzafiato) del 2018. La conduttrice alessandrina è stata immortalata dai paparazzi in versione "sexy sirenetta" durante una vacanza a Formentera insieme al marito Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, e ai figli Angelica ed Alessandro.

Sull'isola più hippie delle Baleari, tradizionale "buen retiro" della timoniera di 'Domenica In', Cristina sfoggia un decollété da fare invidia alle giovani colleghe. Sdraiata accanto al suo Giorgio, slaccia il reggiseno per ottenere una abbronzatura uniforme e, nonostante il tentativo di coprire le "nudità", l'occhio dei fotografi di "Diva e Donna" riesce ad immortalare il seno. La bellezza di Cristina non sfugge certo al marito, che la coccola con una dolce carezza sulla schiena.