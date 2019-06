Francesca Cipriani infiamma Instagram: il topless è esplosivo | FOTO

Il primo topless vertiginoso dell’estate 2019 è suo, della giunonica Francesca Cipriani, che ha inaugurato la calda stagione sfoggiando il florido décolleté nudo in un mare cristallino.

La showgirl che delle sue forme prosperose ha fatto bandiera per la popolarità televisiva, si è mostrata senza veli su Instagram in uno scatto corredato dal pensiero del filosofo e giornalista Umberto Galimberti: “Si può essere nudi senza nulla concedere, senza aprire all'altro neppure una fessura della propria anima”, si legge a margine dello scatto, subito commentato da quanti hanno apprezzato la citazione così profonda, il dettaglio così esibito, ma anche la sua bellezza acqua e sapone.

Francesca Cipriani in topless su Instagram

Partita dal Grande Fratello nel 2006, alimentata dalla partecipazione a programmi come ‘La Pupa e il Secchione’, consacrata alla tv popolare con l’Isola dei Famosi, negli anni la notorietà di Francesca Cipriani è andata di pari passo con l’ostentazione della sua fisicità frutto di diversi interventi estetici. Con l’ultima operazione è passata da una settima a un’ottava misura di seno: “Ho sempre voluto essere una maggiorata e per questo non è la prima volta che intervengo sul mio corpo”, raccontò allora la showgirl al giornalista di DiPiù: “So già che cosa vuole dirmi: Francesca, lei si rifà perché è fragile, insicura e non ci sono limiti. Può essere, anzi magari è proprio così. Ma non vede che bel seno?!”. E quel risultato, adesso, è sotto gli occhi di tutti.