"Totti fissato col sesso?", Ilary Blasi risponde

Ilary Blasi senza filtri. Intervistata dal settimanale 'Chi', in edicola da mercoledì 3 luglio, la conduttrice si è lasciata andare a confidenze personali e professionali, dall'amore con il marito Francesco Totti, ai progetti professionali, che la vedranno presto al timone di 'EuroGames', nuovo show televisivo ispirato a 'Giochi senza frontiere'.

Ilary e il sesso con Totti

Ilary e Francesco sono inseparabili. E così la presentatrice racconta il suo punto di vista a proposito dell'addio del dirigente alla Roma, arrivato recentemente. "Io sono sempre con lui, qualunque cosa faccia. Ma questa volta è diverso rispetto a quando ha smesso di giocare, adesso penso che il cambiamento faccia bene, lo vedo come un elemento positivo".

Poi un'incursione tra le pareti di casa. "Noi vita noiosa? Ci sottovalutate - dice - Noi facciamo tutto, dal sacro al profano, altrimenti sai che noia. Certo, non possiamo andare in discoteca a Roma, ma facciamo feste in casa con gli amici, balliamo, ci divertiamo. Avevo detto che Francesco era fissato con il sesso e per fortuna c’erano i ritiri? Adesso sono passati dieci anni, è invecchiato (ride, ndr). Una sit-com come Casa Vianello? È un’idea che ci ha sempre divertito, adesso siamo pure meno impegnati".

Ilary Blasi ad Eurogames con Alvin

Quanto al futuro lavorativo, Ilary rivela di aver abbandonato la guida del 'Grande Fratello Vip' dopo tre anni di collaborazione, perché "a me piace la parte divertente, mentre mi riesce più difficile quella in cui si parla di cose personali, perché lì non è più un gioco, ma devi andare a scavare a fondo, a volte troppo". E neanche Temptation Island Vip è tra i suoi progetti, a differenza di quanto suggerito dai rumors. Spazio, dunque, a Eurogames, insieme al collega Alvin.