Amal Alamuddin, la prima dichiarazione d’amore in pubblico a George Clooney

Amal Alamuddin e George Clooney rientrano di diritto tra le coppie più belle, affiatate e ammirate del jet set internazionale.

Sposati dal 2014 e da un anno genitori dei gemellini, Ella e Alexander, l’avvocato e l’attore hanno presenziato insieme alla cerimonia annuale dell’ AFI, Life Achievement Award, cerimonia che l’American Film Institute organizza per consegnare un premio a una personalità del cinema o della televisione che abbia significativamente contribuito all’arricchimento della cultura americana.

Quest’anno il riconoscimento è andato proprio a George Clooney e l’importante riconoscimento è stato l’occasione perché la consorte dichiarasse pubblicamente per la prima volta, tutto l’amore e la stima nutrita verso il marito.

"È un gentiluomo nel vero senso della parola e in un modo così raro in questi giorni da sembrare persino superato", ha confidato Amal in un discorso emozionante: "A 35 anni ero quasi rassegnata all'idea di restare zitella quando l’ho incontrato, è il grande amore, un marito e padre meraviglioso".

La moglie ha poi sottolineato come l’uomo che le sta accanto non abbandoni mai le sue buone maniere neanche sul set e ha ricordato che durante le riprese di 'Confessioni di una mente pericolosa' in Canada, nonostante ci fosse una temperatura di -40 gradi si rifiutò di indossare una giacca invernale senza che tutti gli altri attori ne avessero una uguale.

“E’ la persona che ha la mia più completa ammirazione e che mi fa morire dal ridere ogni volta”, ha aggiounto ancora per poi concludere dicendogli: “Amore, ciò che ho trovato in te è il grande amore che ho sempre sperato esistesse". Parole che per un uomo innamorato valgono più di qualsiasi premio alla carriera.