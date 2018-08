Andrea Damante dimentica Giulia De Lellis: baci in barca con la nuova fiamma

Niente da fare: i fan dei “Damellis” devono rassegnarsi all’ormai evidente impossibilità di assistere di nuovo al ritorno di fiamma della coppia nata nel programma ‘Uomini e Donne’.

Le foto pubblicate dal numero di Spy in edicola da venerdì 31 agosto parlano chiaro: l'ex tronista Andrea Damante ha dimenticato del tutto la sua ex storica Giulia De Lellis e si è lasciato trasportare dal feeling scoppiato con una nuova ragazza.

Andrea Damante dimentica Giulia De Lellis: il bacio con Sharon

Il settimanale ha sorpreso il dj alle Baleari mentre bacia e abbraccia Sharon Filograsso, una ragazza conosciuta a Formentera dove entrambi hanno lavorato per tutta l'estate, lei come pr, lui come dj presso lo stesso locale. L’intimità tra i due risulta evidente dagli scatti che hanno fermato i momenti in cui la coppia resta avvolta da un asciugamano e si scambia tenerezze.

Stando al giornale, Damante avrebbe affittato la barca su cui sono stati fotografati al costo di 2.500 euro al giorno.

Giulia De Lellis su Andrea Damante: “E’ una persona molto importante”

In merito al servizio di Spy, Andrea Damante non ha rilasciato alcuna dichiarazione attraverso i social e nemmeno Giulia De Lellis ha espresso alcun commento sull’ex fidanzato sorpreso insieme a un’altra donna.

D’altronde la stessa influencer qualche giorno fa aveva ribadito la fine della loro relazione, assicurando comunque l’importanza della loro storia.

“E’ una persona molto importante per me, ma non c’è più l’amore”, aveva confidato Giulia: risposta secca la sua che ha sostanzialmente anticipato la definitiva chiusura della storia sentimentale.