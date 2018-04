Stash smentisce il flirt con la Tatangelo: "Anna è come una sorella"

Qualche giorno fa era impazzato sul web il gossip di un presunto flirt tra Anna Tatangelo e Stash dei The Kolors, ma a smentire quasi immediatamente i rumors ci ha pensato il cantante della band uscita da Amici.

Mentre la Tatangelo, reduce dalla vittoria di Celebrity Masterchef, ancora non aveva aperto bocca sulla questione, ci ha pensato l'artista partenopeo a chiarire come stanno davvero le cose con una Instagram stories.

"Sto per darvi una notizia importantissima - ha esordito Stash - io e Anna Tatangelo non stiamo insieme e non siamo mai usciti insieme. Considero Anna una sorella e le mando un bacione gigantesco". La stories è stata approvata anche dalla collega e amica di Sora che, oltre a condividere il messaggio di Stash, ha commentato: "Che matti!".

Non è la prima volta che il gossip si accanisce sulla Tatangelo per affibbiarle, a tutti i costi, un nuovo fidanzato. Ma dopo la rottura con Gigi D'Alessio, per la cantante sembra esserci ancora un solo uomo nella sua vita, suo figlio Andrea.