Cristian Imparato innamorato: ecco il bacio con il suo Davide | FOTO

E' con un bacio a fior di labbra, immortalato da una foto pubblicata ieri su Instagram, che Cristian Imparato annuncia la sua relazione con Davide Vitale. Fino ad oggi l'ex concorrente del 'Grande Fratello' non aveva mai fatto cenno ad una storia d'amore, quindi non è chiaro se i due si siano conosciuti in questi giorni o se la loro conoscenza è precedente all'ingresso di Cristian nella Casa.

Ad ogni modo, le immagini parlano chiaro. Tra i due la passione e la complicità sono alle stelle. Come documentato sui rispettivi social, infatti, eri hanno trascorso la giornata insieme, tra coccole, canzoni cantante al pianoforte e calici di vino. Non c'è più spazio nel cuore di Cristian per Michael Terlizzi, il "coinquilino" (eterosessuale) da cui si sentiva attratto nell'appartamento di Cinecittà.

Chi è Davide Vitale, il nuovo fidanzato di Cristian Imparato

Ma chi è, precisamente Davide Vitale, il nuovo fidanzato di Cristian Imparato? Estraneo al mondo dello spettacolo, di lui si sa poco. Dal suo profilo Instagram si deduce che è uno studente di Medicina, che vive a Palermo e che, insieme a Cristian, condivide la passione per la musica. Davide, infatti, si definisce "Piano lover" e proprio ieri ha dato dimostrazione del suo talento, esibendosi insieme alla sua dolce metà.