Diletta Leotta a cena con Ibrahimovic: è davvero finita con Daniele Scardina?

Sarebbe durata un anno circa la relazione tra Diletta Leotta e Daniele Scardina: dopo i primi rumors mai confermati né smentiti dai diretti interessati, ci pensa il settimanale Chi ad aggiungere tasselli al gossip che indica i due distanti durante una ‘pausa di riflessione’ che al momento li trova uno a Ibizia e l’altra in Sicilia.

Tuttavia, prima di partire per la sua terra natia la conduttrice di Dazn ha trascorso una serata a Milano con l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic (insieme al quale è protagonista di uno spot) e alcune amiche in un noto ristorante: il tempo di una cena e poi ognuno per la propria strada accompagnati dai rispettivi autisti.

Diletta Leotta e Daniele Scardina, è finita?

Dopo i primi rumors sulla fine della storia con Diletta Leotta Daniele Scardina ha postato su Instagram un "Bla bla bla" che pare sia stato volto a sbeffeggiare le voci che lo riguardano. Nessuno dei due, al momento, ha rilasciato diretti commenti sulle indiscrezioni che raccontano della fine della loro relazione ufficializzata un anno fa. Quello che sembrava un flirt estivo si è poi trasformato nei mesi successivi in qualcosa di più, con la conferma ufficiale (anche tramite foto social). "Abbiamo iniziato piano questa storia, stando attenti a non enfatizzarla, ma ora è diventata importante, inutile negarlo. Ha riempito il senso di vuoto che avevo dentro", aveva detto lui che adesso, però, preferisce restare in silenzio.