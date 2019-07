Elodie e Maraccash stanno insieme: baci e passione incontenibile alla sfilata (FOTO)

Galeotta, forse, è stata la canzone 'Margarita', tormentone estivo che i due cantano insieme. O forse è arrivato prima l'amore? Chissà. Di certo c'è che è scoppiata la passione tra Elodie e Marracash, pizzicati durante un bacio appassionato a margine di una sfilata di moda a Milano. E' il settimanale Chi a rendere ufficiale la relazione, immortalandoli per la prima volta insieme.

Elodie e Marracash stanno insieme

Passione incontenibile tra la cantante (ex concorrente di 'Amici di Maria De Filippi') e il rapper milanese, che, seduti di fronte alla passerella, prima si guardano occhi negli occhi e poi si danno un bacio sulla bocca. L'incuranza che mostrano nei confronti dei paparazzi dimostrano la volontà di rendere pubblica la relazione.

Dunque è nata una nuova coppia nel mondo dello spettacolo. E coinvolge due tra i cantanti più amati del momento, ormai veri e propri sex symbol nel panorama musicale. Lui, scapolo d'oro tra i rapper italiani, non aveva mai ufficializzato alcuna relazione prima d'ora. Lei, invece, ha alle spalle alcuni ex famosi: oltre al cantante Lele Esposito, conosciuto nella scuola di 'Amici', anche con il deejay pugliese Andrea Maggino, ed in passato le è stato attribuito un flirt con il calciatore Mario Balotelli (presto smentito dal diretto interessato).