Paola Di Benedetto torna dall’Isola, Francesco Monte confessa i suoi sentimenti

Francesco Monte e Paola Di Benedetto possono finalmente riabbracciarsi. Dopo l’eliminazione della modella vicentina dall’Isola dei Famosi, l’ex tronista, che con lei aveva iniziato una love story in Honduras, è pronto ad accoglierla in Italia. E già sogna che il flirt diventi una vera e propria relazione.

A poche ore dal ritorno in Italia di Paola, infatti, Monte ha messo nero su bianco sentimenti e aspettative sul settimanale ‘Uomini e Donne Magazine’, dove tiene una rubrica intitolata ‘La Posta del Cuore’. Lo ha fatto in risposta alla domanda di un lettore, paragonando Cecilia Rodriguez, modella argentina da cui è stato lasciato lo scorso ottobre, e la sua nuova fiamma: “Cecilia è stata la storia più importante della mia vita. Paola spero che lo diventi. Le premesse ci sono tutte e aggiungo: se l’invidia fosse febbre, tutto il mondo ce l’avrebbe”. I sentimenti sono ricambiati? Al momento, la Di Benedetto è apparsa piuttosto fredda nel trattare l’argomento, ma non ha escluso la possibilità di conoscersi meglio. Insomma, non resta che attendere le prossime puntante per capire ‘se son rose’.