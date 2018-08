Giulia Bevilacqua è incinta: l'annuncio con la foto del pancione sui social

Giulia Bevilacqua sarà mamma. L’attrice 39enne, diventata popolare grazie alla serie di Canale 5 ‘Distretto di polizia’, aspetta un figlio dal giornalista Nicola Capodanno, suo marito dal 2017.

“Ed eccoci qui... tra poco in tre! Felicità pura”, ha scritto l’attrice in calce a una foto che su Instagram la mostra sorridente accanto al futuro papà con il pancione in evidenza per la prima volta.

La maternità è un sogno che si avvera per l’attrice romana interprete di film di successo, come 'Tutta colpa di Freud'. “Spero che un figlio arrivi. Non lo considero un obbligo però sì, mi piacerebbe”, aveva detto in un’intervista a IO Donna qualche mese fa commentando la dolce attesa del suo nella serie Rai 'È arrivata la felicità'

Un sogno che si avvera con “l’uomo giusto”, come lei stessa ha definito il marito Nicola: “Il matrimonio è un impegno, un voler superare gli ostacoli insieme. Ce la metteremo tutta”, aveva promesso ancora e ora, alla luce di questa bella novità, il loro rapporto non potrà che essere ancora più solido.