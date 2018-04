Giulia De Lellis saluta Verona, la città in cui ha vissuto con Damante: la stories strappalacrime

Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono ufficialmente lasciati ed è ora, per entrambi, di voltare pagina e di riniziare una nuova vita da single. La malinconia, però, non li lascia e, così, mentre l'ex tronista chiede di rispettare questo momento difficile, l'esperta di moda continua a pubblicare stories struggenti sui social network. L'ultima mostra Verona, città in cui la De Lellis e Damante hanno convissuto fino a qualche giorno fa.

L'Instagram stories racconta un saluto malinconico sulle note di "Nessuno vuole essere Robin", brano di Cesare Cremonini. Una Verona al tramonto che Giulia De Lellis lascia con il corpo, ma, sicuramente, non con i ricordi. Nella città di Romeo e Giulietta, infatti, lei e, il suo ormai ex fidanzato Andrea Damante hanno condiviso tanto.

L'ex corteggiatrice ha girato la sua stories direttamente dal finestrino della macchina, mentre va via, lasciandosi alle spalle una delle sue relazioni più importanti, quella che aveva difeso con le unghie e con i denti anche dentro la casa del Gf Vip.

Una parentesi malinconica, ma anche romantica che, per qualche istante, mette a tacere le tante polemiche e le numerose voci sui presunti tradimenti. Ma solo per qualche istante ...