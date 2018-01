Isola, primi avvicinamenti tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto

Per Francesco Monte potrebbe essere arrivato il momento della rivincita. Naufrago sull'Isola dei Famosi, l'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez avrebbe messo gli occhi sulla "collega" Paola Di Benedetto, la concorrente più sexy di quest'edizione. Riscatto alle porte, dunque, per l'ex tronista, che solamente tre mesi fa veniva lasciato in diretta dalla modella argentina dopo quattro anni d'amore.

Francesco e Paola, avvicinamenti sospetti

Gli "avvicinamenti sospetti" tra Francesco e Paola cominciano già durante la permanenza in albergo. I due si studiano, scherzano, si riempiono di sorrisi. "Paola è una bella ragazza - spiega Monte - E' interessante anche dal punto di vista caratteriale". E il suo interesse non è sfuggito alla diretta interessata: "Non lo so se gli piaccio o no - dice dal canto suo la modella - Lo vedo da come mi guarda, dalle interazioni che abbiamo che ci può essere un interesse".

Il tattoo malandrino: "Chiaveremo ancora"

Ma non è finita qui. A parlare è anche un tattoo che Francesco disegna per scherzo sul braccio di Paola. Un rebus disegnato formato dalle immagini di una chiave, di un remo e di un'ancora. Che, tradotto, non lascia spazio a dubbi: "Chiaveremo ancora". Un gesto di goliardia che la Di Benedetto commenta così: "Voleva fare il simpaticone e gliel'ho concesso". Del resto, scherzando, spesso, non si dice nient'altro che la verità...

Nadia Rinaldi: "Gatta ci cova"

Ad avvalorare i rumors di una possibile liaison tra i due è stata l'attrice Nadia Rinaldi, che durante la notte è stata vicina di "amaca" della bella Paola: "Qui gatta ci cova... -racconta altre naufraghe in un momento di relax - Stamattina quando mi sono svegliata stavano tutti e due dentro all'amaca... Credo che ci siano delle affinità. Sull'Isola avranno modo di conoscersi meglio".