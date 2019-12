Kikò Nalli in ospedale, Ambra Lombardo in Sicilia: bufera sul web

Scoppia la polemica contro Ambra Lombardo per il suo silenzio nei confronti delle condizioni di salute di Kikò Nalli. Mentre lui si trovava in ospedale a Latina a causa di un malore improvviso, lei si è diretta in Sicilia con la sua famiglia continuando a postare foto in posa su Instagram. Da qui il disappunto di alcune follower che hanno commentato l'ultimo scatto.

I commenti contro Ambra Lombardo

"Ambra non lo sai che Kikò è in ospedale perché, non c’è nessuno messaggio da te per lui?” ed ancora “Kikò e all’ospedale di Latina, come mai tu sei in Sicilia dalla tua famiglia? Io avrei preso il primo aereo per raggiungerlo”. E così altri commenti di fan che non hanno gradito il suo comportamento. C'è però anche chi è corso in sua difesa dando una spiegazione al suo silenzio sui social, seguito alla pausa di tre giorni che l'ex gieffina si è concessa per rigenerarsi anzi "disintossicarsi".

Il messaggio di Kikò Nalli

"Non credi che Ambra e Kikò debbano comunicare su Instagram" ha risposto così una sua fan a chi l'aveva criticata, aggiungendo: "Forse perchè esiste la vita reale, dove la gente si rapporta privatamente".

Nel frattempo l'ex marito di Tina Cipollari rassicura sul suo stato di salute e in una story scrive: “Sto bene, tutto apposto, solo un forte stress – ha scritto -. Chi crede di vedermi cadere può mettersi l’anima in pace. Io mi rialzo sempre! Grazie a tutti”. Un messaggio a cui è seguito un video: “Al proprio figlio: non fermarti mai, perché il mondo ha bisogno di persone migliori e tu devi essere migliore. Pensateci. Dai che ce la facciamo".