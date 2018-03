Laura Chiatti posta la foto e spunta il commento di Francesco Arca: la bella amicizia tra ‘ex’

Chi lo dice che un amore passato non possa trasformarsi in una solida amicizia? Sebbene sia considerata un’eccezione alla regola che medita porte sbattute e rancori serbati dopo la rottura di una storia, l’evento è tutt’altro che improbabile, anche nel mondo patinato dei cosiddetti ‘vip’.

La dimostrazione di questa rassicurante evoluzione dei sentimenti sono Laura Chiatti e Francesco Arca che, come hanno raccontato in passato, archiviata la loro storia d’amore adesso sono grandi amici e spesso si frequentano con le rispettive famiglie (Laura Chiatti è sposata con Marco Bocci e ha due figli, Enea e Pablo; Francesco Arca ha una compagna, Irene Capuano, che a breve lo renderà padre per la seconda volta dopo la piccola Maria Sole).

In queste ore l’affetto che lega l’uno all’altra è stato esternato con un complimento scritto da Arca in calce alla foto postata dall’amica-ex: “Bellissima” le ha scritto lui, con tanto di emoticon che manda cuori d’affetto all’affascinante primo piano di Laura.

Il gesto è stato apprezzato dai fan che hanno sottolineato la meraviglia di quest’amicizia, semplice, sincera e auspicabile per tutti gli ex che pur voltando pagina, sanno dare valore alle persone e ai bei ricordi, nonostante tutto.