Laura Freddi si sposa, ma non subito: il dolce motivo che rinvia la cerimonia

A cinque mesi dall’evento più bello, ovvero la nascita della sua prima figlia Ginevra, Laura Freddi annuncia un’altra bellissima notizia: il matrimonio con il compagno Leonardo D'Amico a cui è legata da circa sei anni.

In un’intervista al settimanale Di Più la ex concorrente del Grande Fratello Vip ha dichiarato di aver già fatto la promessa di nozze con il papà della sua bimba, ma di voler aspettare per la celebrazione della cerimonia così da consentire alla piccola la partecipazione più dolce.

“Il nostro padre spirituale ci ha dato una tiratina di orecchie e così, davanti a questo parroco, abbiamo fatto la promessa di nozze e appena la bambina sarà in grado di portare le fedi all’altare ci sposeremo”, ha affermato Laura Freddi, riuscita a coronare il suo desiderio di maternità a 45 anni, dopo una lunga attesa e una sofferenza confidata anche durante la sua permanenza nella casa del GF Vip.

Per la Freddi si tratta del suo secondo matrimonio: il primo risale al 2006 con l'imprenditore Claudio Casavecchia, legame che si è interrotto appena due anni dopo, nel 2008. Quello tra la Freddi e Casavecchia fu un matrimonio con rito civile, officiato dall'allora sindaco di Roma Walter Veltroni. Per questo ora Laura potrà celebrare in chiesa l'amore per il suo Leonardo.

Laura Freddi mamma bis?

Nel corso dell’intervista la showgirl ha anche raccontato che l’idea di avere un altro figlio aleggia nella coppia. Nelle intenzioni di Leonardo D'Amico, fisioterapista della nazionale di beach volley, c’è quella di diventare di nuovo papà: “Gli ho chiesto qualche mese di tempo e magari ci ripenserò", ha spiegato la Freddi per il momento dedita alla sua piccola Ginevra, tanto desiderata, voluta e amata.