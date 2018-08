Luca Onestini e Ivana Mrazova a nozze? Parla l'ex tronista

Sono stati la "coppia a sorpresa" dello scorso inverno. Luca Onestini ed Ivana Mrazova si sono incontrati ed innamorati nella Casa del 'Grande Fratello Vip'. Ed oggi che il sentimento si fa ogni giorno più forte, l'ex tronista e la modella di origine ceca fanno progetti per il futuro.

Primo tra tutti? Le presentazioni in famiglia. Presto Luca si recherà nella Repubblica Ceca assieme alla sua "dolce metà" per conoscere i genitori di lei. "Ivana ha un rapporto bellissimo con i miei", spiega il bel bolognese. Per il matrimonio, definito "inevitabile" un po' di tempo fa, è invece "ancora presto": "Con calma", aggiunge Onestini.

L'estate della coppia è divisa tra amore ed impegni professionali. Ivana è alle prese con il suo lavoro di modella (e chissà che, dopo la partecipazione a "90 Special", non riservi qualche sorpresa in tv). Luca si è reinventato conduttore radiofonico in 'Pane Amore e Zeta': "La mia estate 2018? Non felice, di più. Ho lavorato per tutta l’estate in Sardegna con il mio amico Raffaello Tonon per Radio Zeta [QUI la nostra videointervista]. In più ho avuto la fortuna di passare tanto tempo in compagnia della mia fidanzata. Cosa potrei volere di più?".