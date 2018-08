Luigi Di Maio, nessuna nuova fiamma: "Solo un'amica"

Sembrava amore e invece... era solo una amica. Nessuna nuova fiamma per Luigi Di Maio. Una persona che si trovava a Capri sulla barca 'galeotta' insieme al vicepremier e alla "ragazza misteriosa" assicura: "Quella ragazza è solo una amica".

A lanciare il gossip - con un condizionale d'obbligo - era stato in mattinata il settimanale 'Oggi', che ha paparazzato il leader pentastellato e la bella mora nel Golfo di Napoli. In compagnia di Di Maio, però c'erano altri esponenti del Movimento: il sottosegretario Simone Valente, il tesoriere del gruppo Camera Sergio Battelli e il deputato Marco Rizzone, tutti liguri. "Siamo stati via due giorni. Abbiamo affittato una barchetta e abbiamo fatto un breve giro. Poi Di Maio è ripartito subito per Roma", spiega uno dei passeggeri.

Basta cliccare sul profilo pubblico Instagram di Battelli, infatti, per imbattersi in alcuni scatti della mini-vacanza: "One day in #Capri. Che figata ragazzi. l'Italia è meravigliosa!", scrive il tesoriere pentastellato il 20 agosto, postando uno scatto che lo ritrae al timone. Il giorno seguente Battelli da Casamicciola Terme pubblica la foto di una pizza margherita: "Tenera pizzetta a colazione. Lievito madre, pomodoro campano, mozzarella di bufala, questa è l'Italia unica al Mondo". Seguono due foto con barche ormeggiate a Marina di Procida. Ma il leader non compare mai nel racconto fotografico. Il vicepremier ha fatto tappa a Ischia proprio ieri in occasione dell'anniversario del terremoto sull'isola.

Dopo la rottura con la storica compagna Silvia Virgulti, arrivata a fine 2017 dopo 4 anni d'amore, e la breve relazione con Giovanna Melodia, terminata ad inizio giugno, il leader grillino è ufficialmente ancora single.