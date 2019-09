Michelle Hunziker, il romanticissimo regalo di Tomaso prima della puntata di Striscia

Rose rosse per Michelle Hunziker che questa sera torna al timone di Striscia la notizia insieme ad Ezio Greggio. A fargliele recapitare il marito Tomaso Trussardi, che si è presentato nei camerini di Mediaset poco prima che la conduttrice cominciasse le registrazioni della puntata di debutto del tg satirico di Canale 5.

E' la stessa Michelle a raccontare emozionata il siparietto avvenuto dietro le quinte. Su Instagram ha infatti fotografato un enorme cesto a forma di cuore contenente tantissime rose rosse. Poco più in là Tomaso la guarda dolcemente e le sorride. Segno che l'amore tra la showgirl e l'imprenditore, sposati da cinque anni e genitori di Celeste e Sole, è più forte che mai.

Che Trussardi fosse un romanticone lo avevamo già capito lo scorso ottobre, quando proprio in occasione dell'anniversario di matrimonio le aveva fatto recapitare un cesto di rose altrettanto bello ed altrettanto grande, per poi portare la moglie a cena in uno dei ristoranti più esclusivi di Milano. "Dopo otto anni mi stupisci ancora", aveva commentato Michelle.